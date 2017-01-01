В Тихвине художники расписали мост

Автор: Leobr Дата публикации: 02:25

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Недавно в городе Тихвин, Ленинградская область открыли мост, фактически построенный заново на месте аварийного https://www.mreporter.ru/reports/206594 После окончания всех строительных работ им "занялись" граффитисты, благо места там много. Но в эти дни произошло рукотворное чудо. Пешеходный переход под мостом на ул. Карла Маркса украсили морские сцены из былинных сказаний о гусляре Садко и морском царе. Над созданием арт-объекта работают Игорь Петров и другие преподаватели, учащиеся Художественного отделения школы искусств им. П. Е. Заболотского и активисты из молодежи.