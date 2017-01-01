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Сиреневый сад парка "Сокольники" превратят в дворцовый парк

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:41
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Сиреневый сад ждет масштабное обновление. Зеленый уголок с обширной коллекцией сирени обустроят по образцу дворцового парка XVIII века. Все беседки, арки и фонтаны будут стилизованы под русский классицизм, который окончательно сложился и стал популярен во время правления Екатерины II. Благоустройство Сиреневого сада запланировано на 2019 год: установят три белые беседки, напоминающие античные портики и 12 декоративных белых трехметровых арки, которые будут украшать цветами в зависимости от времени года. Появятся четыре перголы с качелями и восемь питьевых фонтанчиков, напоминающих колонны без капителей. Необычным украшением станут две арки с падающими струями воды. В стиле дворцовых садов будут оформлены павильон матери и ребенка и павильон для проведения свадеб и праздничных мероприятий. В саду заменят 30 лавочек и 80 фонарей, уложат новое покрытие прогулочных дорожек, восстановят деревянные мостики через русло сухого ручья, а скульптуры местного художника Бориса Мачкова отреставрируют. Это пять работ из серии «Материнство».

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