Москвич протаранил пожарный автомобиль, уходя от погони ДПС на юге Москвы
Житель Москвы устроил ДТП во дворе жилого дома, пытаясь скрыться от пресследования экипажем ГИБДД. Водитель на автомобиле "Киа" попытались остановить на Липецкой улице, но мужчина не выполнил требования сотрудников и попытался скрыться. В ходе погони мужчина, двигаясь на большой скорости, протаранил во дворе дома № 13, к. 2 по Бирюлевской уилце, стоящий пожарный автомобиль "Пожарно-спасательного центра" Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы, прибывший на вызов, и припаркованный рядом внедорожник марки "Ауди". Машина застряла между автоцистерной и "Ауди", мужчину задержали и надели наручники. Как выяснилось позже, задержанный уже был ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде и после задержания отказался проходить медицинске освидетельствование на состояние опьянения. Нанесенный ущерб пожарному автомобилю и иномарке "Ауди" устанавливается. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), мужчину доставили в отдел полиции по району Бирюлево Восточное.
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