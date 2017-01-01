Москвич протаранил пожарный автомобиль, уходя от погони ДПС на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 02:05

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/212219

Житель Москвы устроил ДТП во дворе жилого дома, пытаясь скрыться от пресследования экипажем ГИБДД. Водитель на автомобиле "Киа" попытались остановить на Липецкой улице, но мужчина не выполнил требования сотрудников и попытался скрыться. В ходе погони мужчина, двигаясь на большой скорости, протаранил во дворе дома № 13, к. 2 по Бирюлевской уилце, стоящий пожарный автомобиль "Пожарно-спасательного центра" Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы, прибывший на вызов, и припаркованный рядом внедорожник марки "Ауди". Машина застряла между автоцистерной и "Ауди", мужчину задержали и надели наручники. Как выяснилось позже, задержанный уже был ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде и после задержания отказался проходить медицинске освидетельствование на состояние опьянения. Нанесенный ущерб пожарному автомобилю и иномарке "Ауди" устанавливается. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), мужчину доставили в отдел полиции по району Бирюлево Восточное.