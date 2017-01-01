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Микроавтобус перевернулся после ДТП в Нижнем Новгороде

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
09:51
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На 15 минут было остановлено движение на пр. Ильича в Нижнем Новгороде из-за ДТП. У гастрономического фуд-трака при движение открылась вверх створка. При обгоне служебного автобуса ПАЗ произошло ДТП. Створку оторвало, а сам фуд-трак перевернулся. И скольких на боку ещё метров 50! Через пешеходный переход! Это же с какой скоростью надо было лететь, чтобы так перевернуться?!! Обошлось без жертв. Хотя в автобусе и на дороге могли быть люди.. Автобус быстро поставили на колеса при помощи тяжёлого крана. Физическую помощь оказали водители, пешеходы и сотрудник полиции! За это респект! К счастью без жертв!

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