s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Коммунальный фонтан бьёт из-под земли в Петербурге

Коммунальный фонтан бьёт из-под земли в Петербурге

Автор:
Khudyakov.sr
Дата публикации:
09:55
  • 38
  • 0

ЧП произошло в четверг утром возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Прямо из-под земли забил огромный фонтан. Мощные струи воды, как видно на кадрах, были на высоту около метра. Вскоре территория вокруг незапланированного источника оказалась затоплена. На место прибыли сотрудники МЧС и аварийной службы. По словам очевидцев, причиной появления гейзера стал прорыв трубы.

  • 38
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

64 0
05.09 09:44 | RENJER74
Ураганный ветер снес крышу в Хабаровском крае
24 0
10:05 | Хораськин Андрей
В Шумерле люди живут в ветхих домах
33 0
02.09 13:04 | Паблик .фото видео. Кронштадт
Гимн 422 школы в Кронштадте исполнили 1 сентября
41 0
29.08 10:33 | aib2007
Новый фонтан с музыкальным и световым оформлением заработал в Орле
256 0
17.07 08:03 | Nahodkin
Вода залила подъезд жилого дома в Москве