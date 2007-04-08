Коммунальный фонтан бьёт из-под земли в Петербурге

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ЧП произошло в четверг утром возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Прямо из-под земли забил огромный фонтан. Мощные струи воды, как видно на кадрах, были на высоту около метра. Вскоре территория вокруг незапланированного источника оказалась затоплена. На место прибыли сотрудники МЧС и аварийной службы. По словам очевидцев, причиной появления гейзера стал прорыв трубы.