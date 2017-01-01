Фетиваль "НеОБЫЧАЙное подворье" прошел в Старом Осколе

Автор: Oskolez Дата публикации: 14:16

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Этнотуризм - популярное и полезное движение, а если быть проще - движуха - модный тренд наступающей осени в России. В древнем купеческом городе Старый Оскол возрождают посадскую культуру, и начав с собирания по чердакам разваленных домов глиняных кувшинов, по крупицам старинные обряды и специалистов, тем самым объединили все здоровые силы. Ансамбли казачьей песни, ткачики, художники по керамике - всех направлений не сосчитать. В Центре декоративно-прикладного творчества решили устроить фестиваль, посвященный открытию арт-объектов. Выделенные спонсорами средства организаторы гуляний потратили на изготовление деревянных беседок. Стиль и дизайн соответствует русскому стилю в деревянном зодчестве. Занятия по интересам под открытым небом теперь здесь будут проводиться ежедневно, пока погода позволяет. От металлов и пластика - к природным материалам и духу старины. Делится опытом с малышами и школьниками будут опытные бабушки-мастерицы, которым дома не сидится. Фольклорные традиции должен же кто-то передавать юным мастерам! А здесь не достаточно быть только штатной единицей Управления культуры. Здесь нужно быть душой кампании! Подношения "Хлеб-соль" по случаю встречи дорогих гостей - символизируют собой не только гостеприимство, приглашение к столу, но вкус к самой жизни! Не обошлось без демонстрации костюмов и кокошников. Всем запомнилось выступление ансамбля казачьей песни "Воля" и девушки в кокошниках. Гостей, кроме обширной концертной программы ждали традиционные угощения русской национальной кухни. Успехи и достижения продемонстрировали здесь Центр культуры и искусств, Дом ремесел, ЦДПТ и другие. Да, стоит сказать, что средства на проведение праздника и установку арт-объектов в рамках гранта выделила компания "Металлоинвест".