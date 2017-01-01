Подготовка ко Дню Города на площади Революции

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:05

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На площади Революции идет монтаж рамп и горок для экстримальных видов спорта. 8 и 9 сентября столица отметит свой 871 день рождения.