Подготовка ко Дню Города на площади Революции
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:05
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- 15
На площади Революции идет монтаж рамп и горок для экстримальных видов спорта. 8 и 9 сентября столица отметит свой 871 день рождения.
- 15
На площади Революции идет монтаж рамп и горок для экстримальных видов спорта. 8 и 9 сентября столица отметит свой 871 день рождения.
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