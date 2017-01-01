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Осеннее украшение Большой Дмитровки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:31
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В столице осень и улицу Большую Дмитровку украсили осенними листьями. Поднимая голову вы видите красивые осенние листочки.

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