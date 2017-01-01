Вечерняя иллюминация в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:32
-
- 16
Большая Дмитровка в вечернее время получила новую иллюминацию. Очень мило и красиво в вечерние часы.
- 16
Большая Дмитровка в вечернее время получила новую иллюминацию. Очень мило и красиво в вечерние часы.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)