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Романтическая иллюминация в Камергерском переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:30
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Яркие романтические огоньки освещают Камергерский переулок создавая атмосферу праздника и уюта.

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