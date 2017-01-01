Строительство трамплина высотой 9 метров для экстремальных видов спорта на площади Революции к Дню города

Автор: Uwis Дата публикации: 22:14

10

10 0

Строительство специального трамплина высотой 9 метров для прыжков на ВМХ-велосипедах, маунтин-байках и самокатах на площади Революции. Здесь можно будет увидеть показательные выступления и состязания среди любителей и профессионалов. Шоу и соревнования также запланированы и на Скейт-парке, специальной конструкции спроектированной для прыжков на самокатах.