s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Строительство трамплина высотой 9 метров для экстремальных видов спорта на площади Революции к Дню города

Строительство трамплина высотой 9 метров для экстремальных видов спорта на площади Революции к Дню города

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:14
  • 10
  • 0

Строительство специального трамплина высотой 9 метров для прыжков на ВМХ-велосипедах, маунтин-байках и самокатах на площади Революции. Здесь можно будет увидеть показательные выступления и состязания среди любителей и профессионалов. Шоу и соревнования также запланированы и на Скейт-парке, специальной конструкции спроектированной для прыжков на самокатах.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
21:32 | LaimeLaim
Вечерняя иллюминация в столице