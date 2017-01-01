Подготовительные работы по оформлению Тверской улицы к Дню города
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 09:12
-
- 22
Центром проведения Дня города станет Тверская улица, которая 8—9 сентября станет пешеходной зоной. Можно будет поучаствовать в праздничных перфомансах, принять участие в конкурсах и квестах, которые пройдут на различных площадках. На участке Тверской улицы от Столешникова переулка до Манежной площади будут проводиться мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни.
- 22
Комментарии (0)