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Подготовительные работы по оформлению Тверской улицы к Дню города

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:12
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Центром проведения Дня города станет Тверская улица, которая 8—9 сентября станет пешеходной зоной. Можно будет поучаствовать в праздничных перфомансах, принять участие в конкурсах и квестах, которые пройдут на различных площадках. На участке Тверской улицы от Столешникова переулка до Манежной площади будут проводиться мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни.

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