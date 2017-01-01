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Лубянскую площадь ко Дню города украсили тематическими арт-объектами и флагами

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:12
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Лубянскую площадь ко Дню города украсили тематическими арт-объектами и флагами.

  • 20
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