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Два водителя не поделили дорогу в Санкт-Петербурге

Автор:
Karelo4ka
Дата публикации:
10:37
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Опасное вождение продемонстрировали два водителя на трассе в Санкт-Петербурге. Всячески обгоняли друг друга, подрезали, резко разгонялись и тормозили. В общем, вели себя на дороге довольно агрессивно и необдуманно: подвергали опасности и других участников движения. "Ну а кто доедет в пункт назначения, а кто нет - покажет реакция и твердость характера," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

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