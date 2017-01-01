Два водителя не поделили дорогу в Санкт-Петербурге

Автор: Karelo4ka Дата публикации: 10:37

82

82 0

Опасное вождение продемонстрировали два водителя на трассе в Санкт-Петербурге. Всячески обгоняли друг друга, подрезали, резко разгонялись и тормозили. В общем, вели себя на дороге довольно агрессивно и необдуманно: подвергали опасности и других участников движения. "Ну а кто доедет в пункт назначения, а кто нет - покажет реакция и твердость характера," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.