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В связи с открытием платформы Новохохловская внесены изменения в расписание на участке Курский вокзал - Перерва на ближайшие дни

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:11
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В связи с открытием платформы Новохохловская железной дорогой было оперативно скорректировано расписание на участке Курский вокзал - Перерва на ближайшие дни (до 9 сентября включительно). Остановка назначена примерно четверти поездам, остальные 3/4 поездов пока следуют без остановки. При этом, большинству поездов, у которых назначена Новохохловская, отменена одна остановка (в Калитниках или Москве Товарной). Расписание на более поздние даты будет объявлено дополнительно. В связи с отсутствием в кассах и терминалах о.п. Новохохловская данного остановочного пункта проезд до Новохохловской временно осуществляется по билетам до платформы Текстильщики. На билетах в кассах и терминалах на самой Новохохловской в качестве станции отправления также печатается "Текстильщики".

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