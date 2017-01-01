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В Нижнем Новгороде на дороге разрушился свод колодца

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
09:54
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Новый асфальт привлек разрушенным сводом колодца на одной из городских дорог в Нижнем Новгороде. Напротив дома №7 на улице Краснодонцев не так давно положили новый асфальт. Наверное, ещё месяца не прошло. Перекрывалось движение. Но сегодня крышка люка лежит рядом на газоне, внутри колодца вставлены ветки для обозначения опасного места, а рядом лежит кучка странного крупно зернистого асфальта. Опасно.

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