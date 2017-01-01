На Манежной площади к празднованию Дня города смонтировали большую сцену
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:17
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- 19
На Манежной площади к празднованию Дня города смонтировали большую сцену, уже идут репетиции.
- 19
На Манежной площади к празднованию Дня города смонтировали большую сцену, уже идут репетиции.
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