Проливной дождь затопил посёлок в Краснодарском крае

Автор: gavr123 Дата публикации: 10:53

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Улицы ушли под воду. Таковы последствия проливного дождя в посёлке Витязево, что в Краснодарском крае. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, затопило центральную набережную - Паралию. Асфальт, тротуары скрылись под водой. Автомобили форсируют бескрайние лужи, утопая по подвеску. Местные жители рассказывают, что ливневая канализация попросту не смогла справиться с таким количеством осадков.