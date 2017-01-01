Проливной дождь затопил посёлок в Краснодарском крае
- Автор:
- gavr123
- Дата публикации:
- 10:53
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- 47
Улицы ушли под воду. Таковы последствия проливного дождя в посёлке Витязево, что в Краснодарском крае. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, затопило центральную набережную - Паралию. Асфальт, тротуары скрылись под водой. Автомобили форсируют бескрайние лужи, утопая по подвеску. Местные жители рассказывают, что ливневая канализация попросту не смогла справиться с таким количеством осадков.
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