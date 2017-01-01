Огромный торнадо пронёсся над Крымом

Автор: vorokonstantin Дата публикации: 11:37

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72 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/212270

Над Крымом пронёсся огромный торнадо. В воронку едва не угодил и мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, смерч поднялся накануне днём в районе посёлка Мирный, возле озера Донузлав. Сначала гигантское завихрение кружило вдали от людей. Очевидцы снимали редкое явление природы на камеру. Затем начался мощный ливень. Мобильный репортёр решил поехать дальше и никак не ожидал, что встретится со смерчем. Порывы ветра поднимали над землёй обломанные ветки. Всё кружилось буквально в считанных метрах от мобильного репортёра. Однако всё, к счастью, обошлось. Автор ролика сообщает, что пострадавших от буйства стихии нет.