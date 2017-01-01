Столичные пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 11:42

35

35 0

На юге Москвы столичные пожарные оперативно ликвдировали возгорание автомобиля. Машина марки "Ауди" загорелась во дворе жилого дома по адресу: ул. Михневская, д. 19. Прибывшие к месту возгорания пожарные 215-ого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.