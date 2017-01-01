Над Чёрным морем в Ялте зарождается смерч

Автор: Виталий Григорьев Дата публикации: 12:32

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Зарождение смерча над Чёрным морем запечатлел мобильный репортёр. По словам автора ролика, кадры сняты на набережной Ялты. С одной из главных улиц туристического города было видно, как над водой из облаков появляется воронка. На момент съёмки она была небольших размеров. Однако, как опасаются очевидцы, завихрение может разрастись. "Поэтому будьте все предельно аккуратны и бдительны," - предупреждает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.