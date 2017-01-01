Жители Кемерова жалуются на проблемы с общественным транспортом

Автор: Семён Кудрев Дата публикации: 13:35

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В Кемерове с районов Ягуново, Комисарово и Пионерка невозможно уехать утром на работу и вечером с работы. На линии минимальное количество маршруток и автобусов. Управление единого заказчика транспортных услуг отвечает местным жителям, что транспорта нет, можно жаловаться куда угодно. А люди опаздывают на работу. Дети не могут добраться до школы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.