s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очереди выстроились к мобильному пункту вакцинации у станции метро ВДНХ

Очереди выстроились к мобильному пункту вакцинации у станции метро ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
07.09 20:47
  • 20
  • 0

Очереди выстроились к мобильному пункту вакцинации у станции метро ВДНХ.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
07.09 21:51 | Uwis
В День города москвичей и гостей столицы порадует комфортная погода
76 0
06.09 01:41 | grinpavel2033
Информационные стенды пользуются большой популярностью у пассажиров столичного метро
21 0
07.09 20:47 | Uwis
На главный фасад павильона №11 «Казахстан» вернулись исторические скульптуры
45 0
21.08 21:55 | Uwis
Объявления на станциях московского метрополитена о начале работы мобильных пунктов вакцинации