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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 7 сентября 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
07.09 21:24
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7 сентября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 7 сентября, вошли кадры о том, как рекламная вывеска рухнула на прохожих в Китае, кадры о том, как полицейская погоня закончилась серьёзным ДТП в США, кадры о том, как автомобиль попал в аварию на гоночных соревнованиях в Германии, кадры о том, как летательный аппарат врезался здание в США и кадры о том, как лось накинулся на газонокосилку.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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