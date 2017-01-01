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Под Новороссийском сошел сель

Автор:
Jentos1989
Дата публикации:
16:23
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В ночь на 8 сентября в селе Широкая Балка произошел сход селя по устью реки Чухабль на автодорогу по ул. Широкая Балка.

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