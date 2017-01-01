Под Новороссийском сошел сель
- Автор:
- Jentos1989
- Дата публикации:
- 16:23
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- 43
В ночь на 8 сентября в селе Широкая Балка произошел сход селя по устью реки Чухабль на автодорогу по ул. Широкая Балка.
- 43
В ночь на 8 сентября в селе Широкая Балка произошел сход селя по устью реки Чухабль на автодорогу по ул. Широкая Балка.
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