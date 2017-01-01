Экстремальный полет на мотопараплане под мостом через Волгу

Автор: kineshmakoshelev Дата публикации: 09.09 22:54

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Экстремальный полет на мотопараплане под мостом через Волгу. Высота моста 17 метров, высота оборудования - параплана и установки 10 метров, скорость прохождения под мостом 49 кмч, при падении в воду спастись будет невозможно: удар об воду на скорости с потерей сознания, погружение на всю длину строп (8 метров), невозможность на глубине расстегнуть поясные и ножные ремни подвески, вероятность утопления 95 %.