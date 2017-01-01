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В Брянской области заметили богомолов

Автор:
gazin
Дата публикации:
09.09 22:55
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Хищное насекомое богомол, которое обитало лишь на юге, появилось в Брянской области.

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