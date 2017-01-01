В Старом Осколе отметили 425-й День рождения города

Автор: Oskolez Дата публикации: 12:00

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Очередную круглую годовщину - 425 лет со дня Основания города - отметили в Старом Осколе. Хоть в этом году и не было так ранее, в прежние годы, полюбившихся горожанам сельских подворий с их живностью и гармошками, но общая атмосфера праздника и энтузиазм участников шествий взяли своё. С улицы Ленина, где начался парад, неофициальные гуляния с теми же участниками перекинулись в микрорайоны северо-восточной части города. Художники на открытом воздухе создавали свои картины, мастера ваяли, а фонтаны и отличная погода радовали всех, кто в эти выходные вышел в парки города отметить этот праздник и отдохнуть. Современная дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол", известная на всю Россию кондитерская фабрика, выдающиеся учителя, танцоры, музыканты, физкультурники, а ещё горняки и металлурги - чем и кем особенно гордится Оскольская земля. Было много интерактивных игр и караоке на газонах для тех,у кого день города стоит в числе сказочных дней календаря сразу после Нового года и Дня Рождения. Душе было где разгуляться!.. У Памятника Основателям города был смонтирован старинный уголок, где живые "стрельцы", "воеводы" и "военачальники" в декорациях 15-го и 17-го веков проводили экскурсии иногородним и зарубежным делегациям. Вместе со столицей России древний Старый Оскол отметил свою многовековую годовщину!