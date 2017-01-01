Десятки горожан любовались красивым закатом в столице

Автор: tim777 Дата публикации: 11:55

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"День постепенно клонился к закату и красную ленту по земле расстелил..." - эти строки из одного стихотворения как нельзя кстати описывают романтическое вечернее настроение москвичей, посетивших смотровую площадку на юго-западе столицы. Многие приходили сюда целыми семьями и снимали красивый закат на камеры мобильных устройств и иную аппаратуру. Красота природы буквально угасала на глазах и поэтому многие стремились сделать эффектные кадры, а кто-то проводил интернет-трансляции, чтобы показать необычные виды столицы на фоне столь красивого заката, тем кто не мог находиться рядом.