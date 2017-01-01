Праздничный фейерверк в честь 871-летия Москвы
- Автор:
- foxy777
- Дата публикации:
- 11:55
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- 11
Праздничный фейерверк прогремел на Поклонной горе, в честь дня рождения города.Сотни москвичей наблюдали за красочным зрелищем.
- 11
Праздничный фейерверк прогремел на Поклонной горе, в честь дня рождения города.Сотни москвичей наблюдали за красочным зрелищем.
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