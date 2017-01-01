Праздничный фейерверк в честь 871-летия Москвы

Автор: foxy777 Дата публикации: 11:55

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Праздничный фейерверк прогремел на Поклонной горе, в честь дня рождения города.Сотни москвичей наблюдали за красочным зрелищем.