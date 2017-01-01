s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Праздничный фейерверк в честь 871-летия Москвы

Праздничный фейерверк в честь 871-летия Москвы

Автор:
foxy777
Дата публикации:
11:55
  • 11
  • 0

Праздничный фейерверк прогремел на Поклонной горе, в честь дня рождения города.Сотни москвичей наблюдали за красочным зрелищем.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11:59 | grinpavel2033
В День рождения Москвы метро и МЦК работают круглосуточно