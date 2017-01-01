s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Салют в честь 871-летия Москвы прогремел в небе над Кремлём

Салют в честь 871-летия Москвы прогремел в небе над Кремлём

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
10:54
  • 18
  • 0

Ровно в 21-00, в небе над Московским Кремлём, в честь Дня города, прогремел праздничный 5-минутный салют.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11:59 | grinpavel2033
В День рождения Москвы метро и МЦК работают круглосуточно
12 0
11:56 | Mr_Serge177
Красочный салют в честь Дня города в Подмосковном Реутове
50 0
07.09 14:34 | Uwis
Подготовка Главной выставки страны к Дню города