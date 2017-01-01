Салют в честь 871-летия Москвы прогремел в небе над Кремлём
- Автор:
- Mr_Serge177
- Дата публикации:
- 10:54
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- 18
Ровно в 21-00, в небе над Московским Кремлём, в честь Дня города, прогремел праздничный 5-минутный салют.
- 18
Ровно в 21-00, в небе над Московским Кремлём, в честь Дня города, прогремел праздничный 5-минутный салют.
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