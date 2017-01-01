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Один человек погиб, девять пострадало в результате наезда автомобиля на группу людей в столичном районе Марьино

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
11:53
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9 сентября в одном из кафе на Новочеркасском бульваре 57 произошла ссора между гражданами Киргизии. Один из участников конфликта вышел на улицу, сел за руль своей машины и стал ждать, пока его обидчики покинут заведение. Как только они вышли, водитель наехал на них. В результате инцидента погиб один человек — он скончался в карете скорой помощи. Еще девять, в том числе 17-летний подросток, получили тяжёлые ранения. Водитель не стал скрываться с места происшествия, он был задержан. Место происшествия оцеплено, на месте работают все экстренные службы города.

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