Один человек погиб, девять пострадало в результате наезда автомобиля на группу людей в столичном районе Марьино

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 11:53

135

135 0

9 сентября в одном из кафе на Новочеркасском бульваре 57 произошла ссора между гражданами Киргизии. Один из участников конфликта вышел на улицу, сел за руль своей машины и стал ждать, пока его обидчики покинут заведение. Как только они вышли, водитель наехал на них. В результате инцидента погиб один человек — он скончался в карете скорой помощи. Еще девять, в том числе 17-летний подросток, получили тяжёлые ранения. Водитель не стал скрываться с места происшествия, он был задержан. Место происшествия оцеплено, на месте работают все экстренные службы города.