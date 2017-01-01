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В Твери зацвела сирень

Автор:
elenacarmen710
Дата публикации:
09.09 22:57
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В Твери по-летнему теплая погода вызвала природную аномалию: в сентябре в городе зацвела сирень.

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