В Твери зацвела сирень
- Автор:
- elenacarmen710
- Дата публикации:
- 09.09 22:57
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В Твери по-летнему теплая погода вызвала природную аномалию: в сентябре в городе зацвела сирень.
- 20
В Твери по-летнему теплая погода вызвала природную аномалию: в сентябре в городе зацвела сирень.
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