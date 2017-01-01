В Тихвин вернулся большой футбол: ФК "Ленинградец" - ФК "Чертаново-2" 2 - 0

Автор: Leobr Дата публикации: 09.09 22:58

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После трехлетнего перерыва в Тихвин вернулся большой футбол. Встретились два новичка ПФЛ ФК "Ленинградец" - ФК "Чертаново-2" 2 - 0. Болельщиков встречал игрой духовой оркестр Тихвинской ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова. И заполнение стадиона было неплохое. Часть болельщиков ушла в перерыве - многие в городе работают по сменам. Погода была самая футбольная - малооблачно и не холодно. Вот бы ещё три игры здесь провели "областные" новички - после удачного старта.