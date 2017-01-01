В "Аптекарском огороде" открылся ежегодный Фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени"

Автор: Uwis Дата публикации: 09.09 23:00

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В этом году плодовая выставка "Мир! Труд! Урожай!" будет самой масштабной за всю историю её проведения. Помимо самой большой тыквы из когда-либо выращенных в России весом 645, 5 кг, гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы. В 2018 году появились уголки женьшеня и чайного гриба с дегустацией по выходным.