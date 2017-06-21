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Дальний восток замело снегом

Автор:
Mango81
Дата публикации:
10:39
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Дальний восток замело снегом. Об этом сообщает мобильный репортёр который прислал эти кадры. По словам автора ролика, в самый настоящий Винтерфелл превратилась трасса до Снежногорска. Асфальт оказался под толстым слоем свежевыпавшего снега, на обочинах выросли сугробы, а деревья - приоделись в громоздкие белые шубы, под тяжесть которых ветки клонились к земле. Кадры сняты в минувшую субботу, 8 сентября.

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