Дальний восток замело снегом

Автор: Mango81 Дата публикации: 10:39

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Дальний восток замело снегом. Об этом сообщает мобильный репортёр который прислал эти кадры. По словам автора ролика, в самый настоящий Винтерфелл превратилась трасса до Снежногорска. Асфальт оказался под толстым слоем свежевыпавшего снега, на обочинах выросли сугробы, а деревья - приоделись в громоздкие белые шубы, под тяжесть которых ветки клонились к земле. Кадры сняты в минувшую субботу, 8 сентября.