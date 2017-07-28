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Дождь, ветер и тучи: над Донецком прошёл атмосферный фронт

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
11:39
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Через Донецк вчера прошёл атмосферный фронт. Была сплошная облачность, облака двигались быстро, низко, только что не сбивая флаг с крыши. Ветер, их гнавший, напрягал и деревья. Дождик то шёл, то не шел, местами появлялись лужи. После субботнего антициклонального, теплого и солнечного дня такой день очень портил настроение и клонил в сон. Но уже после обеда начали появляться первые пробелы в тучках, а в ранний вечер облачность и вовсе ушла. Виден был край фронта, кучевые облака; с другой стороны по небу была разбросана вата перистых облаков. А потом начался закат. Невероятной красоты.
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