Дождь, ветер и тучи: над Донецком прошёл атмосферный фронт
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- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 11:39
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10:39 | Mango81
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28.07.2017 15:47 | berzo777
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