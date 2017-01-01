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Зарождение смерча в Украине сняли на видео

Автор:
Коля Нечепаев
Дата публикации:
10.09 20:01
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Зарождение смерча в Херсонской области сняли на видео.

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