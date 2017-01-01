Зарождение смерча в Украине сняли на видео
- Автор:
- Коля Нечепаев
- Дата публикации:
- 10.09 20:01
-
- 38
Зарождение смерча в Херсонской области сняли на видео.
- 38
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07.09 12:32 | Виталий Григорьев
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07.09 11:37 | vorokonstantin
Зарождение смерча в Херсонской области сняли на видео.
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