s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Восемь электробусов обслуживают с 10 сентября маршрут №73 на северо-востоке Москвы

Восемь электробусов обслуживают с 10 сентября маршрут №73 на северо-востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:18
  • 3
  • 0

Восемь электробусов обслуживают с 10 сентября маршрут №73 «ВДНХ (южная)» - «6-й микрорайон Бибирева» на северо-востоке Москвы. Всего в парк Мосгортранса поступило 10 машин, производители под контролем специалистов парка продолжают их настройку. Заряжаются электробусы с помощью пантографа на зарядных станциях, которые установили на конечных остановках.

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
00:19 | Uwis
Исторические деревянные двери снова украсили вестибюль станции метро «Сокольники»
35 0
07.09 09:11 | Uwis
В связи с открытием платформы Новохохловская внесены изменения в расписание на участке Курский вокзал - Перерва на ближайшие дни
141 2
02.09 14:00 | Max_019
Процесс зарядки первого столичного электробуса на конечной остановке