Восемь электробусов обслуживают с 10 сентября маршрут №73 на северо-востоке Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:18

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Восемь электробусов обслуживают с 10 сентября маршрут №73 «ВДНХ (южная)» - «6-й микрорайон Бибирева» на северо-востоке Москвы. Всего в парк Мосгортранса поступило 10 машин, производители под контролем специалистов парка продолжают их настройку. Заряжаются электробусы с помощью пантографа на зарядных станциях, которые установили на конечных остановках.