s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В городе Цивильск во дворах нет асфальта

В городе Цивильск во дворах нет асфальта

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:22
  • 10
  • 0

Во дворах Цивильска нет асфальта, а если есть то в плохом состоянии.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
20:24 | Хораськин Андрей
Ямы на дорогах села Порецкое в Чувашии
10 0
20:24 | Хораськин Андрей
В Чебоксарах из дворов несвоевременно вывозят мусор
252 0
02.08 14:44 | mreportertv
В Чувашии опрокинулась фура с серной кислотой