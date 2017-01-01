Метровые рытвины встречаются на пути из посёлка Вурнары в село Шихазаны в Чувашии

Автор: Хораськин Андрей Дата публикации: 12:58

25

25 0

Межрайоные дороги в Чувашии находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи - дорога из посёлка Вурнары в село Шихазаны. Асфальтовое полотно на протяжении нескольких километров покрыто гигантскими рытвинами. Дефекты дороги, как видно на кадрах, засыпаны смесью. Которая поднимается над проезжей частью огромным облаком пыли при проезде автомобилей, автобусов. Двигаться по таким неровностям, как признаётся автор ролика, довольно неудобно.