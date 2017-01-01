s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Восемь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе: один человек погиб и трое пострадали

Восемь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе: один человек погиб и трое пострадали

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
02:10
  • 46
  • 0

Около 23 часов на юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 8 автомобилей, погиб 1 человек и 3 пострадали. На Варшавском шоссе, напротив дома № 100 водитель грузовика заснул за рулём и совершил столкновение с семью стоящими на светофоре автомобилями, среди которых были три автомобиля такси и пассажирский автобус. В результате ДТП один из пострадавших находившийся в одном из автомобилей такси получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Также пострадали ещё три человека, некоторые из них оказались зажаты в салоне автомобиля такси. На место ДТП прибыли оперативные службы города. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области оказалось полностью перекрыто, движение транспорта было перенаправлено на дублёр. Окончательные причины ДТП установит следствие.

  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
00:19 | Uwis
Исторические деревянные двери снова украсили вестибюль станции метро «Сокольники»
177 1
10.09 08:00 | laschin.andrej
Груженный свеклой КамАЗ перевернулся в Белгородской области
239 0
07.09 11:42 | denis947
Столичные пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на юге Москвы
2955 5
14.08 22:48 | mars66
Два ДТП с велосипедистами произошло на Пятницком шоссе: один велосипедист погиб
473 0
04.09 14:41 | mreportertv
Поезд разрубил фуру пополам