Восемь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе: один человек погиб и трое пострадали

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Около 23 часов на юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 8 автомобилей, погиб 1 человек и 3 пострадали. На Варшавском шоссе, напротив дома № 100 водитель грузовика заснул за рулём и совершил столкновение с семью стоящими на светофоре автомобилями, среди которых были три автомобиля такси и пассажирский автобус. В результате ДТП один из пострадавших находившийся в одном из автомобилей такси получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Также пострадали ещё три человека, некоторые из них оказались зажаты в салоне автомобиля такси. На место ДТП прибыли оперативные службы города. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области оказалось полностью перекрыто, движение транспорта было перенаправлено на дублёр. Окончательные причины ДТП установит следствие.