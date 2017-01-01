Гигантский смерч пронёсся над Туапсе

Автор: AnnaKobluchko Дата публикации: 10:14

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Огромный смерч образовался сегодня утром в районе города Туапсе, что в Краснодарском крае. По словам очевидцев, воронка была непривычно большой. "Просто нереальный! Огромный смерч! Такого большого я никогда в жизни не видела," - признаётся мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Как отмечает автора ролика, в этот раз гигантский столб кружил не над Чёрным морем, а над побережьем Туапсе. Поэтому очевидцы поспешили укрыться в помещении от возможно опасного явления природы.