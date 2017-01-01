Рабочие сбрасывают строительный мусор с крыши многоэтажки в Санкт-Петербурге
- Автор:
- Aleksanbr
- Дата публикации:
- 13:58
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- 25
Удивительную картину наблюдал этим днём житель Санкт-Петербурга. Во дворе дома №40 на проспекте Стачек рабочие производили ремонт кровли дома. И всё бы ничего, если бы строители на стали сбрасывать мусор с крыши многоэтажки на землю. Видимо, как предполагает мобильный репортёр, чтобы увеличить производительность труда.
- 25
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07.09 10:37 | Karelo4ka
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