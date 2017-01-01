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Рабочие сбрасывают строительный мусор с крыши многоэтажки в Санкт-Петербурге

Автор:
Aleksanbr
Дата публикации:
13:58
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Удивительную картину наблюдал этим днём житель Санкт-Петербурга. Во дворе дома №40 на проспекте Стачек рабочие производили ремонт кровли дома. И всё бы ничего, если бы строители на стали сбрасывать мусор с крыши многоэтажки на землю. Видимо, как предполагает мобильный репортёр, чтобы увеличить производительность труда.

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