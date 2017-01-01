Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 сентября 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 11:39
-
- 20
В программу, показанную в эфире 10 сентября, вошли кадры о том, как бетонная плита чутьт было не упала на женщину у подъезда в Нижнем Новгороде и кадры о том, как квадрокоптер снял с проводов повисшего другого квадрокоптера.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 20
Ещё
83
10.09 12:23 | MR_Дмитрий
39
08.09 17:54 | MR_Denis
135
07.09 21:24 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)