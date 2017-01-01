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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 сентября 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
11:39
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10 сентября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 10 сентября, вошли кадры о том, как бетонная плита чутьт было не упала на женщину у подъезда в Нижнем Новгороде и кадры о том, как квадрокоптер снял с проводов повисшего другого квадрокоптера.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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