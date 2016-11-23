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В подмосковной Шатуре пятый день нет хлеба

Автор:
m777m12
Дата публикации:
11:32
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Жители подмосковной Шатуры жалуются на отсутствие хлеба в местных магазинах. По словам мобильного репортёра, который прислал эти кадры, хлебобулочных изделий нет уже пятый день. По мнению автора ролика, дефицит связан с закрытием хлебного комбината: "Закрыли (сломали, развалили, уничтожили) Хлебный, Молочный и Мясокомбинат. Из-за чего город и весь Шатурский район стал заложником по доставке хлеба, молока и мяса," - пишет житель Шатуры.

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