В Краснодаре загорелись склады на рынке
- Автор:
- VAVAN991
- Дата публикации:
- 15:43
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- 12
Сообщение о пожаре на складе на улице Уральская поступило в МЧС в 11:27, прибышие на место пожарные зафиксировали возгорание площадью 500 кв. метров.
- 12
Сообщение о пожаре на складе на улице Уральская поступило в МЧС в 11:27, прибышие на место пожарные зафиксировали возгорание площадью 500 кв. метров.
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