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В Краснодаре загорелись склады на рынке

Автор:
VAVAN991
Дата публикации:
15:43
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Сообщение о пожаре на складе на улице Уральская поступило в МЧС в 11:27, прибышие на место пожарные зафиксировали возгорание площадью 500 кв. метров.

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