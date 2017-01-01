В Краснодаре загорелись склады на рынке

Автор: VAVAN991 Дата публикации: 15:43

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Сообщение о пожаре на складе на улице Уральская поступило в МЧС в 11:27, прибышие на место пожарные зафиксировали возгорание площадью 500 кв. метров.