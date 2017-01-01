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XXV Международная выставка «ЦВЕТЫ» открылась на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.09 23:05
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12 сентября 2018 года в павильоне №75 ВДНХ стартовала Международная выставка растениеводства, цветоводства, озеленения, благоустройства и ландшафтного урбанизма «ЦВЕТЫ». Более 200 российских и зарубежных участников представляют на площади 9000 кв. метров новые сорта цветов, растений и овощных культур. Гостей ждут шоу-показы от известных флористов, насыщенная лекционная программа и мастер-классы по приготовлению необычных цветочных блюд.

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