s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выставка белорусского монастыря прошла в Старом Осколе

Выставка белорусского монастыря прошла в Старом Осколе

Автор:
Oskolez
Дата публикации:
15:20
  • 26
  • 0

Мёд и большой выбор духовной литературы представил в Старом Осколе православный Свято-Елизаветинский монастырь (г. Минск) из Республики Беларусь. История создания этой обители тесно связано с именем русского старца Николая Гурьянова, благословившего основателей монастыря на его возведение 20 лет назад с целью развития на его территории различных промыслов и помощи нуждающимся. Многие из братии стали послушниками, прибыв в монастырь из Польши, Сербии и России. "Все собранные от реализации товаров средства пойдут на благотворительность", - пояснила монахиня Свято-Елизаветинского монастыря Феврония. Вниманию самых маленьких выставки был представлено выступление кукольного театра "Батлейка". Посещение гостями из Беларуси городов Белгородской области стало традиционным.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

71 0
12.09 23:05 | Uwis
XXV Международная выставка «ЦВЕТЫ» открылась на ВДНХ
59 0
06.09 14:16 | Oskolez
Фетиваль "НеОБЫЧАЙное подворье" прошел в Старом Осколе
87 0
02.11.2017 16:30 | LaimeLaim
Отреставрированный архитектурный ансамбль Высоко-Петровского монастыря