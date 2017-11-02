Выставка белорусского монастыря прошла в Старом Осколе

Автор: Oskolez Дата публикации: 15:20

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Мёд и большой выбор духовной литературы представил в Старом Осколе православный Свято-Елизаветинский монастырь (г. Минск) из Республики Беларусь. История создания этой обители тесно связано с именем русского старца Николая Гурьянова, благословившего основателей монастыря на его возведение 20 лет назад с целью развития на его территории различных промыслов и помощи нуждающимся. Многие из братии стали послушниками, прибыв в монастырь из Польши, Сербии и России. "Все собранные от реализации товаров средства пойдут на благотворительность", - пояснила монахиня Свято-Елизаветинского монастыря Феврония. Вниманию самых маленьких выставки был представлено выступление кукольного театра "Батлейка". Посещение гостями из Беларуси городов Белгородской области стало традиционным.