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В Сибири пошёл первый снег

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13.09 22:03
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В Сибири на Кузбассе пошёл снег.

  • 42
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